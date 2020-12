Cronaca 953

Terremoto, scossa avvertita in tutta la Sicilia: Musumeci in contatto con prefetto e capo Protezione civile

Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate dove si è registrato l'epicentro del terremoto

22 Dicembre 2020 22:18

Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.

