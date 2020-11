Cronaca 342

Terremoto, quattro scosse in poche ore in Sicilia: la più forte di magnitudo 3.6

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità

Redazione

05 Novembre 2020 09:47

Quattro scosse di terremoto in poche ore in Sicilia. La più forte, di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4,25 al largo della costa settentrionale della Sicilia.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro 77 km a nordest di Palermo. Non si segnalano danni a persone o cose.Più lievi le altre scosse. La prima, di magnitudo 2, è stata registrata ieri pomeriggio nella zona di Bronte, in provincia di Catania, la seconda (magnitudo 2.2) alle 3,32 di questa notte al largo di Messina, l'ultima alle 5,03 alle isole Eolie di intensità 2.4.



Quattro scosse di terremoto in poche ore in Sicilia. La più forte, di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4,25 al largo della costa settentrionale della Sicilia.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro 77 km a nordest di Palermo. Non si segnalano danni a persone o cose.Più lievi le altre scosse. La prima, di magnitudo 2, è stata registrata ieri pomeriggio nella zona di Bronte, in provincia di Catania, la seconda (magnitudo 2.2) alle 3,32 di questa notte al largo di Messina, l'ultima alle 5,03 alle isole Eolie di intensità 2.4.



Confcommercio Caltanissetta: "Sicilia zona arancione. Scelta devastante, così si affonda"

News Successiva Neonato gettato nella spazzatura a Ragusa, un passante sente il pianto e lo salva: era in un sacchetto di plastica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare