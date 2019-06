Politica 662

Terremoto politico a Gela, il centrodestra presenta ricorso: chiede l'esclusione di quattro liste collegate a Greco

Secondo la coalizione di Spata, sarebbero state commesse delle irregolarità durante la raccolta delle firme

Redazione

13 Giugno 2019 17:34

Oggi il centrodestra ha depositato al tar Palermo un ricorso per l’esclusione di quattro delle cinque liste collegate al Sindaco Greco. Obiettivo è l’elezione al primo turno del candidato Sindaco Giuseppe Spata. A presentare il ricorso la coalizione di centro destra composta da Lega, Avanti Gela, Fratelli d’Italia e Centristi. Questo ricorso potrebbe aralizzare l’attività della giunta Greco in un momento in cui ad essere bloccato c’è anche il consiglio comunale, che dopo aver votato l’elezione alla presidenza del consiglio di Totò Sammito, si è impantanato nell’elezione del suo vice. Inizialmente, secondo gli accordi, la presidenza doveva andare alla maggioranza (e così è stato) e la vice presidenza alla minoranza. In realtà poi gli accordi sono saltati perché, la sera della prima seduta del consiglio comunale, il sindaco Greco, ha detto a chiare lettere, nei corridoi, che gli era giunta voce secondo la quale il centrodestra stava affilando i coltelli per far guerra all’attuale amministrazione e presentare due ricorsi. A quel punto sono saltati accordi e nervi. Gabriele Pellegrino, designato al ruolo di vice presidente si è ritrovato un avversario all’interno della sua stessa coalizione e cioè Totò Incardona dell’Udc. Ma la maggioranza ha giocato d’anticipo e prima di andare al voto per l’elezione del vice presidente, ha chiesto un rinvio della seduta al 18 giugno.

Oggi il centrodestra ha depositato al tar Palermo un ricorso per l’esclusione di quattro delle cinque liste collegate al Sindaco Greco. Obiettivo è l’elezione al primo turno del candidato Sindaco Giuseppe Spata. A presentare il ricorso la coalizione di centro destra composta da Lega, Avanti Gela, Fratelli d’Italia e Centristi. Questo ricorso potrebbe aralizzare l’attività della giunta Greco in un momento in cui ad essere bloccato c’è anche il consiglio comunale, che dopo aver votato l’elezione alla presidenza del consiglio di Totò Sammito, si è impantanato nell’elezione del suo vice. Inizialmente, secondo gli accordi, la presidenza doveva andare alla maggioranza (e così è stato) e la vice presidenza alla minoranza. In realtà poi gli accordi sono saltati perché, la sera della prima seduta del consiglio comunale, il sindaco Greco, ha detto a chiare lettere, nei corridoi, che gli era giunta voce secondo la quale il centrodestra stava affilando i coltelli per far guerra all’attuale amministrazione e presentare due ricorsi. A quel punto sono saltati accordi e nervi. Gabriele Pellegrino, designato al ruolo di vice presidente si è ritrovato un avversario all’interno della sua stessa coalizione e cioè Totò Incardona dell’Udc. Ma la maggioranza ha giocato d’anticipo e prima di andare al voto per l’elezione del vice presidente, ha chiesto un rinvio della seduta al 18 giugno.

News Successiva Gela, tangenziale: l'iter prosegue. Lorefice (M5S): "Il 23 maggio è stato approvato il progetto di fattibilità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews