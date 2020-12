Cronaca 1344

Terremoto, la scossa ha provocato lesioni in un edificio di 8 piani a Gela

Il sisma ha coinvolto anche le linee ferroviarie, in particolare quella tra Canicattì-Gela e Gela-Lentini

Redazione

22 Dicembre 2020 22:51

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 che questa sera è stata avvertita in tutta la Sicilia ha provocato lesioni in un edificio di otto piani a Gela, in provincia di Caltanissetta, sul versante sud occidentale dell’isola. Una segnalazione è pervenuta alla centrale operativa della Protezione Civile regionale. Il sisma ha coinvolto anche le linee ferroviarie, in particolare quella tra Canicattì-Gela e Gela-Lentini, in assenza treni. Sulla Gela-Modica-Siracusa il treno regionale 5471 è stato fermato a Genisi e il regionale 12944 a Sampieri. Richiesta l'attivazione di servizi sostitutivi. Disposte verifiche da parte dei tecnici Rfi.

La forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 che questa sera è stata avvertita in tutta la Sicilia ha provocato lesioni in un edificio di otto piani a Gela, in provincia di Caltanissetta, sul versante sud occidentale dell’isola. Una segnalazione è pervenuta alla centrale operativa della Protezione Civile regionale. Il sisma ha coinvolto anche le linee ferroviarie, in particolare quella tra Canicattì-Gela e Gela-Lentini, in assenza treni. Sulla Gela-Modica-Siracusa il treno regionale 5471 è stato fermato a Genisi e il regionale 12944 a Sampieri. Richiesta l'attivazione di servizi sostitutivi. Disposte verifiche da parte dei tecnici Rfi.

News Successiva A Gela lite tra un centinaio di giovani finisce a colpi di casco e bastoni: emessi sette "Daspo Willy"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare