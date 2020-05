Cronaca 133

Terremoto, forte scossa di 5.8 tra Italia e Grecia: avvertita anche in Sicilia

Il sisma si è verificato all'1,43 ed è stato avvertito anche sulle coste di Sicilia, Calabria e Puglia

Redazione

21 Maggio 2020 08:39

Paura in piena notte per una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 secondo l'agenzia europea di monitoraggio Emsc, che è stata registrata nella notte nel mare tra l'Italia e la Grecia, a circa 10 chilometri di profondità.Il sisma si è verificato all'1,43 ed è stato avvertito anche sulle coste di Sicilia, Calabria e Puglia. Al momento non si ha notizia di danni. La scossa è stata individuata a 439 chilometri a sud ovest di Atene.





