Cronaca 486

Terremoto Calabria: non basta il Coronavirus, sciame sismico con diverse scosse

La gente è uscita in strada ma senza la possibilità di aggregarsi

Redazione

17 Marzo 2020 10:51

Una sequenza sismica è in corso dall'1:47 sulla costa occidentale della Calabria, davanti alle province di Cosenza e Catanzaro. Si sono registrati finora oltre 10 terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 3.9 all'1:52 con epicentro a 7 km da Nocera Terinese (Catanzaro) e Serra d'Aiello (Cosenza) e ipocentro a 33 km di profondità. Sono state registrate delle repliche di magnitudo 3.4 e 3.5 rispettivamente all'1:55 e alle 2:02. Le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione. Lo sciame sismico è proseguito con altre scosse di magnitudo inferiore a 2. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Alla paura del coronavirus si aggiunge così la paura del terremoto. La gente è uscita in strada ma senza la possibilità di aggregarsi



