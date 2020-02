Cronaca 628

Tenta di violentare una sedicenne per strada: nigeriano arrestato a Palermo

La 16enne è riuscita a divincolarsi allontanandosi ma il suo aggressore l’ha inseguita in bicicletta, raggiungendola dopo alcuni metri e tentando di trascinarla in un vicolo

Redazione

07 Febbraio 2020 16:49

Un nigeriano di 36 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato a Palermo: sarebbe l'uomo che ha tentato di violentare una ragazza di 16 anni, lunedì scorso sui gradini di una chiesa in via Maqueda a Palermo.La 16enne è riuscita a divincolarsi allontanandosi ma il suo aggressore l’ha inseguita in bicicletta, raggiungendola dopo alcuni metri e tentando di trascinarla in un vicolo.

La ragazza, però, non si è persa d’animo e urlando è riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni clienti di un bar delle vicinanze, che hanno messo in fuga il nigeriano. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti sono risaliti al fermato che è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. (Gds.it)



