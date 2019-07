Cronaca 721

Tenta di uccidere il marito mentre dorme: lui riesce a fuggire e lei viene arrestata

La donna avrebbe colpito ripetutamente il marito con una roncola. L'uomo è riuscito a scappare dall'abitazione scavalcando un muro e rifugiandosi da un vicino

16 Luglio 2019 23:07

Dopo una presunta lite colpisce ripetutamente il marito nel sonno. È accaduto a Pachino, in provincia di Siracusa, dove una donna di 39 anni ha utilizzato una roncola con una lama di 22 centimetri per colpire più volte il marito il quale è riuscito a fuggire rifugiandosi nell'abitazione di un vicino di casa, in contrada Granelli.La moglie invece, originaria della Tunisia, è stata poco dopo arrestata dai carabinieri ed è accusata di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna, dopo una lite quando il coniuge era andato a letto, avrebbe afferrato la roncola scagliandosi contro il marito.

L'uomo è riuscito a scappare dall'abitazione scavalcando un muro perimetrale e rifugiandosi da un vicino, e poi è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Di Maria" di Avola dove i medici gli hanno riscontrato lesioni al capo e agli arti superiori e una frattura allo zigomo.

L'uomo è stato giudicato guaribile in 30 giorni mentre la donna, dopo l'arresto, è stata trasferita nel carcere di piazza Lanza a Catania.



