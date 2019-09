Cronaca 2605

Tenta di rapire una ragazza, la vittima in stato confusionale è all'ospedale di Gela

E' successo in via Giorgia, nel quartiere Caposoprano. La ragazza alle forze dell'ordine ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo che avrebbe tentato di afferrarla

Redazione

15 Settembre 2019 21:35

Una ragazza di Gela è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela dopo che un uomo avrebbe tentato di rapirla. La vittima si trova ancora in stato confusionale mentre carabinieri e polizia stanno tentando di ricostruire l’accaduto. La ragazza avrebbe detto che mentre si trovava in via Giorgia, nel quartiere Caposoprano, si sarebbe avvicinato un uomo, a bordo di una macchina che l’avrebbe afferrata per un braccio nel tentativo di rapirla.

Una ragazza di Gela è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela dopo che un uomo avrebbe tentato di rapirla. La vittima si trova ancora in stato confusionale mentre carabinieri e polizia stanno tentando di ricostruire l’accaduto. La ragazza avrebbe detto che mentre si trovava in via Giorgia, nel quartiere Caposoprano, si sarebbe avvicinato un uomo, a bordo di una macchina che l’avrebbe afferrata per un braccio nel tentativo di rapirla.

News Successiva Gela, travolto da un pirata della strada muore dopo sette mesi dall'incidente

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews