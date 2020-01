Cronaca 564

Tenta di incassare un rimborso Irpef da 826 euro con un falso documento, arrestato

L'uomo, un 62enne, è accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato per tentata truffa.

Redazione

24 Gennaio 2020 10:33

Si presenta all’ufficio postale di Ficarazzi, in provincia di Palermo, per tentare di incassare, lo scorso 21 gennaio, un rimborso Irpef di 826 euro emesso dall’Agenzia delle entrate in favore di un palermitano e presenta una carta d’identità falsa e la lettera di rimborso.I documenti destano qualche dubbio e così per il 62enne, F.T., originario di Palermo, scatta l'arresto da parte dei carabinieri. È accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato per tentata truffa.

Il documento di identità e il modulo sono stati sequestrati anche per risalire al falsario che ha realizzato il documento di riconoscimento non autentico.

L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



