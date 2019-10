Cronaca 1730

Tensione al Sert dell'Asp di Caltanissetta, paziente stanco di aspettare spacca un vetro

Secondo il segretario regionale della Fsi - Usae, poteva essere l'ennesima aggressione fisica al personale medico ed infermieristico

Redazione

23 Ottobre 2019 18:56

Momenti di tensione questa mattina al Sert dell’Asp di Caltanissetta. Un paziente, in attesa di essere visitato, stanco dell’attesa ha rotto un vetro del reparto e aggredito verbalmente il personale.“Poteva essere l’ennesima aggressione fisica al personale medico infermieristico negli ospedali siciliani. Stavolta è accaduto al Sert dell’Asp di Caltanissetta dove i pazienti tossicodipendenti si recano quotidianamente al reparto per le cure”. E’ quanto rende noto Calogero Coniglio, Segretario Regionale della Fsi-Usae, Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei.

Salvatore Ballacchino Segretario Territoriale Caltanissetta/Agrigento dichiara: “Considerata la delicatezza di un reparto particolare come quello del Sert chiederemo formalmente alla direzione che venga assegnato il servizio di vigilanza”.

“Esprimiamo piena e incondizionata solidarietà al personale sanitario, vittima di continue violente aggressioni fisiche e verbali che si consumano quotidianamente negli ospedali siciliani”, concludono Ballacchino e Coniglio.







