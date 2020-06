Cronaca 391

Tensione a bordo della Moby Zazà, sciopero della fame dei migranti: quarantena finita, fateci scendere

I migranti oggi terminano il periodo di sorveglianza sanitaria e avrebbero dovuto lasciare l’imbarcazione per essere trasferiti altrove

Redazione

26 Giugno 2020 16:34

Hanno iniziato lo sciopero della fame alcuni dei migranti che sono sulla nave-quarantena «Moby Zazà» che è in rada a Porto Empedocle (Agrigento): oggi, terminato il periodo di sorveglianza sanitaria, avrebbero dovuto lasciare l’imbarcazione per essere trasferiti altrove. Per tutti, il tampone rino-faringeo di controllo è risultato negativo.

Pare che lo sbarco sarebbe in ritardo rispetto al previsto e questo avrebbe fatto surriscaldare gli animi, fino alla protesta. Al momento, sembra che non sia stata ancora trovata una sistemazione sicura per il gruppo. Accanto alla «Moby Zazà" resta il pattugliatore della Guardia di finanza.

