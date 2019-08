Sport 341

Tennis, l'atleta nisseno Marco Vancheri prenderà parte ai campionati nazionali under 12

Non è da escludere, vista la classifica vantata, che il il tennista nisseno possa essere accreditato nel tabellone principale come possibile testa di serie

30 Agosto 2019

Si svolgeranno dal prossimo 2 settembre, presso il Circolo di Milano “Bonacossa” i campionati Nazionali under 12 di tennis, cui prenderà parte anche l’atleta Marco Vancheri, tesserato con il Tennis Club Caltanissetta.Alla competizione parteciperanno i migliori atleti di tutta l’Italia ed il promettente atleta nisseno sarà certamente protagonista della competizione vantando una classifica di tutto riguardo, anche per aver raggiunto il terzo posto nei campionati siciliani, svoltisi prima dell’estate.

Non è da escludere, vista la classifica vantata, che il il tennista nisseno possa essere accreditato nel tabellone principale come possibile testa di serie.

Gli altri atleti Siciliani under 12 che parteciperanno alla competizione sono Riccardo Surano del TC1 Palermo e Giorgio Ragno del circolo tennis “La Vela” di Messina.

Il risultato raggiunto dal piccolo Vancheri, oltre a dimostrare l’innato talento dell’atleta, dimostra la proficua ed eccellente organizzazione della Scuola tennis del Circolo della Villa Amedeo di Caltanissetta, pronta a sfornare nuovi e promettenti atleti da innestare nei circuiti tennistici regionali e nazionale.

Soddisfatto per l’eccellente risultato conseguito il Presidente del Tennis Club Caltanissetta, Gianluca Nicosia, il quale ha augurato a Marco Vancheri di far valer nel campo non solo le proprie qualità tecniche, ma anche quelle sportive e di portare in alto i colori sociali del club nisseno.





