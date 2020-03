Sport 253

Tennis, cala il sipario sul torneo a squadre disputato a Caltanissetta: a Villa Amedeo vince il quartiere San Luca

Le squadre hanno preso il nome dal quartiere di residenza dei capitani. Hanno preso parte al torneo, otto squadre

Redazione

03 Marzo 2020 10:37

Si è concluso il Primo Torneo a Squadre del TCC Villa Amedeo. Domenica, 1 Marzo, per tutta la giornata si è svolto il Primo Torneo a squadre del Tennis Club Villa Amedeo di Caltanissetta.È stata una bellissima giornata di sport, divertimento e convivialità tra i tanti soci del TCC che hanno partecipato all’evento ed i tantissimi amici che ci sono venuti a trovare, specificamente per questa occasione.

Otto squadre, composte da 5 giocatori e capitanate dai Big Player del Club, si sono sfidate in tutti e 4 i campi, con una formula molto semplice ma efficace, che ha permesso a tutti i tennisti di giocare e divertirsi insieme: 5 singolari e due doppi, ogni partita costituita da un Tie Break a 12 punti.

Le squadre hanno preso il nome dal quartiere di residenza dei capitani. Una geniale trovata dello Staff Tecnico, finalizzata a dare risalto alla nostra città, che ha trovato il pieno consenso da parte di tutti gli intervenuti e, in particolare modo, del Sindaco Roberto Gambino, del vice Sindaco Grazia Giammusso e dell’Assessore allo sport di Caltanissetta, Fabio Caracausi.

“Complimenti alla dirigenza del Club, ai tanti soci che sono intervenuti, alle loro famiglie e ai tanti amici che hanno compreso il vero valore dello sport” è l’intervento del Sindaco. “Siamo molto felici di essere stati invitati dal Consiglio Direttivo e di poter essere qui, in rappresentanza della popolazione nissena. Siamo lieti di annunciarvi che sono già cominciati i lavori di demolizione della palazzina pericolante, che ha causato il blocco della viabilità all’ingresso del Club e confidiamo di poter riaprire la strada entro un paio di mesi” ha continuato il dott. Gambino.

1. Il torneo è stato vinto dalla squadra del quartiere San Luca, capitanata da Rosario Carrara, con Concetta Callerame, Marco Nicosia, Fabio Labruzzo e Marco Granata.

2. Il secondo posto se l’è aggiudicato la squadra di Pian del Lago, capitanata dal tesoriere Ivano Aquilina, con Graziella Ambra, Nino Argentati, Fabio Bertuccio e Vincenzo Rocca.

3. Il terzo Posto è andato invece al Centro Storico, squadra capitanata dal presidente del TCC, Gianluca Nicosia, con Maria Josè Di Benedetto, Alessia Bertuccio, Danilo Greco e Turi Scuto.

4. Al quarto posto la Contrada Niscima, capitanata dal giovanissimo Marco Colore con Gabriella Chirumbolo, Marco Vancheri, Liborio Cavaleri e Giuseppe Tornatore.

Al di là delle premiazioni per le squadre vincenti è stata una giornata di grande divertimento, anche per le restanti 4 squadre che non sono salite sul podio:

• Contrada Balate, capitanata da Roberto Milano, con Serena Spina, Mimmo Lo Monaco, Michele Eufrate e Antonio Mangione;

• Contrada Santo Spirito, capitanata da Claudio Miccichè, con Rossana Anzalone, Marco Pirrello, Gianfranco Carmisciano e Giancarlo Tirendi;

• Quartiere Pinzelli, capitanata dal consigliere Antonio Sedita, con Chiara Lo Monaco, Luca Coniglio, Renato Tedeschi e Fabio Tornatore;

• Contrada Roccella, capitanata dall’istruttore Nino Burgarello, con Martina Morreale, Luigi Dettori, Salvatore Panettiere, Francois Rotolo.

Si è pranzato tutti insieme con un ricco buffet ed una grigliata a base di carne, presieduta e diretta dal Presidente del TCC Gianluca Nicosia, con l’immancabile aiuto degli “angeli custodi” del Club, Angelo Lipani e Daniele Spalletta.

Una giornata bella, soddisfacente e faticosa che non avrebbe potuto realizzarsi senza il fattivo contributo di Concetta Callerame, Corinne Pinto, Rossana Anzalone e Anna Simone, che hanno diretto il buffet e allestito le sale.

Fondamentale anche il contributo dell’infaticabile Direttore Sportivo, Claudio Miccichè, che ha ideato e organizzato il torneo, del vice presidente Michele Eufrate che ha predisposto l’intrattenimento musicale e del consigliere Antonio Sedita che ha contribuito nella realizzazione dell’evento.

Grazie anche al contributo di Marcella La Licata, la nuova segretaria del Club, entrata immediatamente nel cuore di tutti i soci e a Nino Argentati, responsabile della comunicazione e dei report fotografici.



