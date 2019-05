Sport 291

Tennis, a Caltanissetta la seconda tappa nazionale del torneo per disabili relazionali

Un'esperienza mai realizzata in Sicilia che nel weekend porterà nel capoluogo nisseno numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia

Redazione

09 Maggio 2019 19:26

Sabato 11 e domenica 12 maggio approda a Caltanissetta la seconda tappa nazionale del “Torneo di tennis per disabili relazionali”. A curare il torneo è il tecnico Giuseppe Cobisi, fiduciario regionale della FIT - tennis in carrozzina - e referente tecnico regionale della Fisdir, la federazione sport disabili intellettivo redazionali che fa parte del Comitato italiano paralimpico; anche l'Inail con il progetto SuperAbile è partner dell'evento organizzato da Cobisi Team e Tennis La Baita di Caltanissetta. Il torneo si svolgerà sabato pomeriggio e domenica per l'intera giornata presso i campi del club La Baita. E' prevista la partecipazione di atleti provenienti da Biella, San Vito al Tagliamento e da altre realtà soprattutto del nord Italia che per esperienza e risultati sono all'avanguardia nella pratica sportiva per i disabili. «A Caltanissetta abbiamo i nostri tesserati e la punta di diamante è il palermitano Alessio Cuccia nella categoria C-21; un ragazzo che gioca molto bene – spiega il professore Cobisi -. Insieme a lui ci saranno altri sei tesserati del Cobisi Team e altri ancora arriveranno da diversi centri della Sicilia».Il torneo è suddiviso in due competizioni. Una per gli atleti agonisti con tabellone a 16 o 18 ragazzi in cui si prevedono sfide equilibrate con buoni valori in campo; tra gli altri sarà della partita un tennista con sindrome di down che attualmente è campione italiano. Un'altra competizione è riservata ai giovani che si sono avvicinati più recentemente alla disciplina del tennis. «La maggior parte sono alunni della scuola secondaria di I grado Carducci-Balsamo che già si allenano nella nostra squadra - aggiunge Cobisi -. I campi da tennis della Baita sono stati messi a disposizione dal presidente Roberto Carrubba che si è mostrato veramente disponibile nei confronti di questi ragazzi e del nostro progetto».

In foto da sx: Alessio Cuccia e Giuseppe Cobisi



