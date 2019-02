Sport 110

Tennis, a Caltanissetta i campionati siciliani Under 11: trionfano Conigliaro e Fiorillo

Giorgio Giordano, consigliere Fit Sicilia, afferma che il tennis siciliano è sempre più in crescita e che bisogna continuare ad essere fiduciosi per il futuro

Redazione

17 Febbraio 2019 12:18

“Il tennis siciliano è sempre più in crescita e cercheremo di fare ancora meglio”. Giorgio Giordano, consigliere Fit Sicilia, parla della stagione appena iniziata e delle aspettative del comitato regionale in merito anche al settore giovanile. “Siamo soddisfatti e dobbiamo continuare così, siamo molto fiduciosi per il futuro”. Intanto a Caltanissetta, si sono conclusi i campionati siciliani under 11, valevoli anche come pass d'accesso ai campionati italiani di categoria.Nel singolare maschile, si laurea campione siciliano Giovanni Conigliaro del Match Ball Siracusa, vittorioso in finale per 64 46 63 su Antonino Trinceri del Country Time Club. Nel singolare femminile invece, la campionessa regionale è Alessandra Fiorillo del Tc2 che si è imposta su Marta Maddiona del Match Ball Siracusa con lo score di 26 64 63. Nelle finali per il terzo e quarto posto, affermazioni di Federico Gargano ed Elisabetta Allegra, a spese di Daniele Licari e Katia Piazza.

Ai vincitori e ai finalisti, i complimenti del presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli e del consiglio regionale.



“Il tennis siciliano è sempre più in crescita e cercheremo di fare ancora meglio”. Giorgio Giordano, consigliere Fit Sicilia, parla della stagione appena iniziata e delle aspettative del comitato regionale in merito anche al settore giovanile. “Siamo soddisfatti e dobbiamo continuare così, siamo molto fiduciosi per il futuro”. Intanto a Caltanissetta, si sono conclusi i campionati siciliani under 11, valevoli anche come pass d'accesso ai campionati italiani di categoria.Nel singolare maschile, si laurea campione siciliano Giovanni Conigliaro del Match Ball Siracusa, vittorioso in finale per 64 46 63 su Antonino Trinceri del Country Time Club. Nel singolare femminile invece, la campionessa regionale è Alessandra Fiorillo del Tc2 che si è imposta su Marta Maddiona del Match Ball Siracusa con lo score di 26 64 63. Nelle finali per il terzo e quarto posto, affermazioni di Federico Gargano ed Elisabetta Allegra, a spese di Daniele Licari e Katia Piazza.

Ai vincitori e ai finalisti, i complimenti del presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli e del consiglio regionale.



News Successiva La Pro Nissa vince per 6 a 1 sul Palermo Futsal Eightyniners. Doppietta del capocannoniere Borges nel giorno del suo compleanno

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews