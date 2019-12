Salute 238

"Teniamo per la zampa", all'ospedale di Gela due cani per far compagnia a pazienti e familiari

L'iniziativa è stata promossa da Giacomo Giurato di concerto con la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta e la direzione sanitaria del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele

Redazione

12 Dicembre 2019 16:49

Cani all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela per l’avvio del progetto “Teniamoci per la zampa” che l’Associazione donatori cellule staminali e sangue cordonale, ha avviato nei reparti Hospice e Pediatria finalizzato all’umanizzazione del paziente e dei loro familiari.

L’iniziativa è portata avanti da Giacomo Giurato di concerto con la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta e la direzione sanitaria del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele.

Il progetto “Teniamoci per la zampa” nasce dalla volontà di far trascorrere ai pazienti e ai familiari, che spesso passano intere giornate accanto ai propri cari, del tempo con i cani, coinvolgendoli in attività spesso ludiche e di contatto con l’animale. I meravigliosi terapisti a 4 zampe, un siberian husky di un anno Jack ed un delizioso labradror di 4 anni di nome Leo per la prima volta hanno fatto ingresso in ospedale.

Prima attività ludiche e di intrattenimento, poi tanti giochi tra pazienti e gli amici a quattro zampe.

