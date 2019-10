Cronaca 154

Teneva sei piantine di cannabis in un terreno: 66enne assolto dalla Corte di Appello di Caltanissetta

In primo grado l'uomo era stato condannato a 9 mesi di reclusione e una multa di 2 mila euro

Redazione

18 Ottobre 2019 22:58

La Corte di Appello di Caltanissetta Sez. I con Sentenza del 15.10.2019 ha assolto G. L di 66 anni di Piazza Armerina il quale con Sentenza del 2017 era stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie in un terreno adiacente la sua abitazione erano state rinvenute sei piantine di cannabis indica. Con la sentenza di primo grado il tribunale di Enna aveva qualificato il fatto ai sensi del com 5 art. 73.La Corte di Appello di Caltanissetta accogliendo l’appello presentato dal difensore dell’imputato, l’Avv. Vincenzo Ricotta ha assolto il sessantaseienne ai sensi dell’art 131 bis c.p ritenendo il fatto come di particolare tenuità.



