Politica 62

Tendopoli migranti Vizzini, Falcone (FI): "No alle scelte del Governo Conte calate dall'alto"

"Chiediamo al Governo di fare retromarcia - ha detto Falcone - spostando altrove una tendopoli"

Redazione

06 Agosto 2020 12:07

"Prendiamo atto di tardive e generiche rassicurazioni da parte dei grillini, una reazione che conferma invece la fondatezza dei nostri timori sulla tendopoli per migranti a Vizzini. Il Governo Conte, ignorando le prerogative e le legittime aspettative del Calatino, ha preso una decisione che rischiamo di pagare a carissimo prezzo".



Lo afferma il commissario provinciale di Forza Italia Marco Falcone, a seguito delle ultime prese di posizione sulla tendopoli per la quarantena dei migranti, in allestimento nel Comune di Vizzini.



"Questo territorio ha già patito anni di sofferenza penalizzato da quel Cara che, oggi come allora, è arrivato a Mineo con una decisione calata dall'alto. Il fatto che, secondo quanto riferiscono i parlamentari M5s, si tratti di una struttura provvisoria non costituisce una garanzia per i cittadini di Vizzini e Comuni vicini rispetto ai rischi. Il primo, di tipo epidemiologico, e il secondo, forse ancora più grave, di tipo sociale ed economico nel contesto di un'economia locale già duramente provata. Chiediamo al Governo di fare retromarcia - conclude Falcone - spostando altrove una tendopoli che, per il Calatino, potrebbe diventare la fonte di una nuova grave crisi".

Venerdì 7 agosto il presidente Musumeci a Caltanissetta per presentare il progetto di riqualificazione del Cefpas

Sicilia, olio extra vergine d'oliva in crisi, Salvino Caputo (FI): "Si rischia la perdita dell'80% del prodotto"

