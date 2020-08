Cronaca 688

Temperature che sfioreranno i 40 gradi e rischio incendi: in Sicilia oggi è allerta rossa in alcune province

La ventilazione, in tutto il Centro Sud, risulterà scarsa e le temperature massime si manterranno alte

Redazione

15 Agosto 2020 08:51

Temperature in aumento per il fine settimana in Sicilia, il termometro sfiorerà i 40 gradi. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore. Allerta rossa nelle province di Ragusa e Agrigento nella giornata di Ferragosto.A Palermo si prevede un'allerta arancione per il rischio incendi e un livello 2 per le ondate di calore nella giornata del 15 agosto. Allerta rossa, invece, per il 16. In tutte le altre province della Sicilia, la Protezione Civile regionale prevede un'allerta arancione.

La ventilazione, in tutto il Centro Sud, risulterà scarsa e le temperature massime si manterranno alte. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi. (Foto Archivio)



