Temperature bollenti nel fine settimana, in arrivo l'anticiclone africano: previsti picchi fino a 40 gradi

L'estate oramai è alle porte. L'aumento delle temperature è già previsto da domani e proseguirà anche nei prossimi giorni

Redazione

06 Giugno 2019 17:30

Ondata di caldo sub-tropicale nel fine settimana, rare precipitazioni e sole prevalente. Lo afferma il team del sito www.iLMeteo.it.Già dalla giornata di domani e per tutto il weekend l’anticiclone africano porterà sole e temperature in deciso ulteriore aumento, con picchi fino a 40 gradi. Le regioni maggiormente colpite dalla massa d’aria bollente in arrivo dal Nord Africa saranno quelle meridionali e il versante centrale tirrenico.

Sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata con temperature in aumento su tutti i settori con valori diffusamente oltre i 28-30 gradi al Centro Sud con punte fin verso i 34 gradi sulla Puglia e addirittura 38 in Sicilia, come previsti a Siracusa.

Domenica l’anticiclone africano farà sentire il suo ruggito, si aspetta un ulteriore aumento delle temperature in particolare sui settori più meridionali della Sardegna e sulle zone interne della Sicilia, con picchi addirittura prossimi ai 40 gradi.

Farà molto caldo anche sul resto del Sud ed in Toscana, a Firenze attesi fino a 35 gradi durante le ore più calde. Qualche grado in meno al Nord Ovest (fino a 32 su Piemonte, Emilia e Veneto) dove nel corso del pomeriggio non si esclude la possibilità di avere qualche rovescio o temporale dapprima sulle Alpi in estensione poi alle vicine pianure. Il caldo comincerà lentamente a diminuire da lunedì 10 e nei giorni successivi, infatti l’anticiclone comincerà a perdere colpi a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che mitigherà gradualmente il clima.



