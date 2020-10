Attualita 162

Telecontrollo, Caltaqua avvia gli interventi: lavori in corso ai serbatoi di Caltanissetta per la realizzazione del progetto

Si tratta di un progetto che consente, attraverso l'uso della tecnologia, di conoscere in tempo reale le condizioni della rete idrica

Redazione

22 Ottobre 2020 11:59

Con l’avvio dei primi interventi al serbatoio San Giuliano, a Caltanissetta, è entrata nel vivo la realizzazione del progetto di telecontrollo dei principali nodi idraulici e delle reti idriche e degli impianti di servizio gestiti da Caltaqua. In particolare sono interessati oltre ai serbatoi di Caltanissetta anche quelli di Gela e di Mussomeli, come previsto nel Piano degli investimenti privati approvato dall’ATO idrico a giugno del 2018.Si tratta di un intervento che mira a diversi obiettivi: da una parte un diffuso efficientamento della rete, sia a livello idraulico (apparecchiature elettroidrauliche, strumentazione di misura in primo luogo) che a livello informatico, per consentire una conoscenza in tempo reale dello stato della rete e agire in modo mirato per migliorare il servizio e individuare ed eliminare le situazioni critiche. Tutto ciò comporterà, a cascata, altri rilevanti risultati, a cominciare da una migliore gestione del personale e dalla realizzazione di interventi mirati ed efficaci per eliminare i guasti sulle reti idriche e rimuovere le cause che li hanno generati.

Il progetto di telecontrollo - finanziato con risorse proprie di Caltaqua con un investimento complessivo da 1,2 milioni di euro - una volta a regime non si limiterà a rendere possibile un intervento locale con software, hardware e apparecchiature di controllo, ma comporterà una rivisitazione e controllo delle reti di servizio e camere di manovra interessate dall’intervento.

I lavori avviati al serbatoio di San Giuliano riguardano il collegamento delle elettrovalvole, dei misuratori di portata e delle apparecchiature di controllo della qualità dell’acqua. Ciò consentirà a breve di controllare da remoto sia la portata che la qualità dell’acqua in ingresso al serbatoio.

La prossima settimana verranno anche avviati gli interventi nel Comune di Gela.



