Telecamera nascosta per "spiare" le clienti del B&B: a Lascari denunciato un albergatore

Gli ospiti, dopo aver avvistato la telecamera, non hanno esitato un attimo a chiamare i carabinieri

Redazione

11 Settembre 2020 13:59

Una telecamera ben nascosta, in posizione strategica, in una delle stanze di un b&b a Lascari. Questa l'amara scoperta di una famiglia che negli ultimi giorni ha soggiornato presso la struttura delle Madonie.Gli ospiti, dopo aver avvistato la telecamera, non hanno dunque esitato un attimo a chiamare i carabinieri della stazione di Lascari, i quali, giunti sul posto, hanno sequestrato l'oggetto ed acquisito le riprese che sono state effettuate in maniera occulta. Quindi, una volta identificato il proprietario, artefice della video-sorveglianza abusiva, questo è stato denunciato dai carabinieri all’ufficio inquirente di Termini.



