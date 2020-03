Cronaca 1180

Tecnici di radiologia in prima linea nella lotta al covid-19. Il presidente dell'Ordine di Caltanissetta: "Occorre valorizzarli"

Il presidente dell'ordine Vincenzo Santoro desidera ringraziare e valorizzare l’opera di quelli un po’ "in ombra"

Redazione

30 Marzo 2020 14:58

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Caltanissetta e Agrigento - scrive il presidente Vincenzo Santoro - in un momento così difficile, dove tutti gli operatori sanitari coinvolti sono protagonisti assoluti, desidera ringraziare e valorizzare l’opera di quelli un po’ “in ombra”, di cui si parla poco o niente – come i Tecnici di Radiologia - che affrontano il rischio a fianco dei pazienti sospetti o contagiati e dimostrano lo stesso coraggio e la stessa passione che anima tutti coloro che stanno compiendo il loro dovere professionale in questo difficile e triste momento della storia umana. Vogliamo ricordare l’importanza dei TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) nel lavoro di equipe nei reparti di diagnostica per immagini e sottolineare la loro presenza costante in prima linea nella diagnosi per l’individuazione di pazienti affetti da Covid-19 mediante Esami Radiografici e TAC ai polmoni. Grazie dunque a tutti i TSRM del S.Elia, della provincia, d’Italia e del mondo non solo per la realizzazione delle immagini diagnostiche ma anche per il senso del dovere e del coraggio (al pari di medici ed infermieri) con cui affrontano questo difficile ed inattesa emergenza sanitaria. Il TSRM viene chiamato per la TAC al torace per i pazienti sospetti Covid-19, con molta parsimonia fa i conti con l’esiguo numero di dispositivi di protezione individuali in dotazione, si veste, si sveste facendo attenzione a non contaminarsi e non contaminare l’ambiente circostante portando in giro la possibile minaccia. Nessun Tecnico di Radiologia è invisibile, come le radiazioni che impiegano quotidianamente, nessuno si sottrarrà a questa battaglia, soprattutto per la gratitudine che i cittadini esprimono quotidianamente, ciò che fanno non è solo lavoro ma anche vocazione e missione. “Lavora con passione e non lavorerai mai”. Grazie a tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. Andrà tutto bene e saremo più forti di prima.

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Caltanissetta e Agrigento - scrive il presidente Vincenzo Santoro - in un momento così difficile, dove tutti gli operatori sanitari coinvolti sono protagonisti assoluti, desidera ringraziare e valorizzare l’opera di quelli un po’ “in ombra”, di cui si parla poco o niente – come i Tecnici di Radiologia - che affrontano il rischio a fianco dei pazienti sospetti o contagiati e dimostrano lo stesso coraggio e la stessa passione che anima tutti coloro che stanno compiendo il loro dovere professionale in questo difficile e triste momento della storia umana. Vogliamo ricordare l’importanza dei TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) nel lavoro di equipe nei reparti di diagnostica per immagini e sottolineare la loro presenza costante in prima linea nella diagnosi per l’individuazione di pazienti affetti da Covid-19 mediante Esami Radiografici e TAC ai polmoni. Grazie dunque a tutti i TSRM del S.Elia, della provincia, d’Italia e del mondo non solo per la realizzazione delle immagini diagnostiche ma anche per il senso del dovere e del coraggio (al pari di medici ed infermieri) con cui affrontano questo difficile ed inattesa emergenza sanitaria. Il TSRM viene chiamato per la TAC al torace per i pazienti sospetti Covid-19, con molta parsimonia fa i conti con l’esiguo numero di dispositivi di protezione individuali in dotazione, si veste, si sveste facendo attenzione a non contaminarsi e non contaminare l’ambiente circostante portando in giro la possibile minaccia. Nessun Tecnico di Radiologia è invisibile, come le radiazioni che impiegano quotidianamente, nessuno si sottrarrà a questa battaglia, soprattutto per la gratitudine che i cittadini esprimono quotidianamente, ciò che fanno non è solo lavoro ma anche vocazione e missione. “Lavora con passione e non lavorerai mai”. Grazie a tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. Andrà tutto bene e saremo più forti di prima.

News Successiva A Caltanissetta sale nuovamente il numero dei sanzionati: ieri sono stati 33

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare