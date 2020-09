Salute 178

Tavolette di cioccolato Ovomaltine ritirate dal mercato: contengono pezzi di plastica

L'avviso è stato pubblicato sul sito della catena dei supermercati Bennet. Chi ha già comprato le tavolette in questione, può riportarle in negozio

Redazione

05 Settembre 2020 10:40

Alcune tavolette di cioccolato Ovomaltine sono state ritirate dal mercato a causa della presenza di plastica al loro interno. Nello specifico, si tratta della tavoletta di cioccolato “Ovomaltine Cioccolato” da 100 grammi con numero di lotto 1328913 A e 1328913 B e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato all’08/05/2021 prodotta da WANDER AG nello stabilimento di WANDER AG, FABRIKSTRASSE 10 , 3176 NEUENEGG, SVIZZERA. Vendita sospesa presso tutti i distributori. E chi ha comprato le tavolette? L’invito di Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è quelle di restituirle al negozio dove sono state acquistate così da essere rimborsati. I pezzi di plastica che si trovano dentro il cioccolato potrebbero provenire da un macchinario usato nella procedura di confezionamento: sono stati alcuni clienti a segnalare il problema. L’annuncio è stato dato dalla catena dei supermercati Bennet. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo soffocamento). Per ricevere ulteriori informazioni i consumatori si possono rivolgere al servizio clienti al numero di telefono: 0471-344306 da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

