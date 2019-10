Cronaca 2068

Tatuatore palermitano saluta amici e parenti su facebook e si suicida

Amici e parenti increduli inizialmente non hanno compreso il messaggio

Redazione

10 Ottobre 2019 11:06

Una tragedia ancora inspiegabile si è consumata in queste ore a Palermo. Un noto tatuatore palermitano molto bravo e apprezzato da tantissimi clienti ha scritto un messaggio su Facebook, “”Ricordatevi chi ero. Ciao” e poi si è tolto la vita.Amici e parenti increduli inizialmente non hanno compreso il messaggio. Poi dopo che è arrivata la notizia sono rimasti basiti, impietriti, davanti ad una azione inspiegabile.



Nessuno pensava che dietro a quel volto sorridente e a quell’arte così tanto apprezzata da molti potesse celarsi tanta tristezza e la voglia di farla finita.

La bacheca del giovane è stata invasa da messaggi. Tanti messaggi di dolore per una morte assurda. (Blogsicilia.it)







