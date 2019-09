Eventi 296

Taste & Win premia i vincitori con un viaggio in Sicilia, a Caltanissetta arrivano Nicoletta e Vincenzo

I vincitori del concorso, durante il loro tour in Sicilia, hanno soggiornato a Caltanissetta per tutto il periodo di vacanza

Redazione

24 Settembre 2019 14:59

Nicoletta e Vincenzo arrivavano in Sicilia da Firenze, vincitori dell’edizione di Taste & Win legata alla presenza di Caltanissetta a Fico - Eataly word 2018.

Accompagnati dagli organizzatori di Taste&win, evento-concorso di promozione turistica che mette in palio vacanze siciliane, hanno iniziato il loro tour con una visita a Siracusa, dove hanno ammirato il centro storico e hanno assistito all’Opera dei pupi dei fratelli Maugeri.

Ragusa Ibla, e un’occhiata a Punta Secca e ai luoghi legati al commissario Montalbano e ad Andrea Camilleri ed ecco la seconda tappa della vacanza siciliana dei due vincitori, ospiti anche di Villa Rosangela, dove lo chef Paolo Alessi, già incontrato a Fico, ha proposto loro alcuni tra i piatti tipici del territorio.

Snodo della vacanza come sempre è stata Caltanissetta, per la sua posizione geografica che rende agevole raggiungere ogni località dell’Isola. La realtà turistica nissena recentemente è stata premiata con un balzo nella classifica del tempo libero del Sole 24Ore, il cui merito è stato riconosciuto dagli operatori all’impegno dei privati, soprattutto con Taste&Win.

Ad ospitare e coccolare i vincitori durante l’intera vacanza è stato, appunto, l’Hotel Ventura di Caltanissetta.

Grande entusiasmo hanno suscitato in Nicoletta e Vincenzo la Valle dei Templi e il Parco Archeologico di Selinunte, con le vestigia di un mondo radice del nostro, insieme alla splendida Scala dei Turchi e alla partecipazione al Mandrarossa vineyard tour di Menfi, dove si sono cimentati perfino nella vendemmia.

Dopo l’ultima sera di relax a Caltanissetta, il tour siciliano si è concluso con un’immancabile visita a Taormina, resa ancora più memorabile dalle prelibatezze dei ristoranti Gourmet 32 e Siculishh.L’ultima parte della vacanza, in attesa del volo per Firenze, li ha portati a Catania e sull’Etna.

Come dice Nicoletta, vale la pena di partecipare a Taste&Win per vivere e conoscere Caltanissetta e grazie alla sua centralità l’intera Sicilia.



