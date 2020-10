Attualita 136

Tassa dei rifiuti a Mussomeli, esenzione totale per le utenze non domestiche: giunta approva la proposta del sindaco

I destinatari del beneficio sono gli operatori economici, enti e associazioni obbligate alla chiusura a seguito della pandemia

Redazione

03 Ottobre 2020 12:26

La giunta comunale di Mussomeli, ha approvato la proposta del sindaco Giuseppe Catania, per l’esenzione della tassa sui rifiuti (Tari) per tutte le utenze non domestiche colpite dalle chiusure COVID, in relazione ai periodi di chiusura o restrizione.I destinatari del beneficio sono gli operatori economici, enti e associazioni obbligate alla chiusura a seguito delle disposizioni normative, o comunque chiuse al pubblico, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.30,

Con questo provvedimento si mette a frutto un incentivo previsto dalla regione siciliana.



