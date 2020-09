Politica 590

TARI, la giunta Gambino: "A Caltanissetta tariffe invariate per il 2020. Agevolazioni per attività commerciali"

Le agevolazioni si estenderanno anche ad artigiani e liberi professionisti colpiti dalle conseguenze della pandemia

Redazione

12 Settembre 2020 13:41

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta- Assessorato al Bilancio in collaborazione con l’Ufficio Tributi, comunica alla cittadinanza che le tariffe TARI per il 2020 rimangono invariate al 2019 . Con la deliberazione di Giunta sono state varate inoltre delle agevolazioni per sostenere le utenze non domestiche (attività commerciali, produttive, artigiani, professionisti) colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con misure di riduzione della TARI per l’anno 2020.

L’agevolazione consiste nell’azzeramento della parte variabile della tassa rifiuti dal giorno della sospensione fino al 15/10/2020 a tutte le attività identificabili da codici Ateco risultanti sottoposte a sospensioni .

Le attività oggetto di esenzioni e riduzioni provvederanno al pagamento secondo le seguenti scadenze:

· Prima rata pari ad ¼ del totale dovuto entro il 16 ottobre 2020

· Seconda rata pari ad ¼ del totale dovuto entro il 16 novembre 2020

· Eventuale conguaglio in occasione della prima rata 2021.

Estendere l’azzeramento per tutto il periodo di emergenza è Un modo per alleggerire ed agevolare la ripresa delle attività ed uno stimolo ed un sostegno ad un settore fondamentale per l’economia e la sostenibilità sociale del Comune.



