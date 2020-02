Politica 210

Tangenziale di Gela, da Roma via libera al progetto. Falcone: "Mantenuto impegno a velocizzare l'iter dell'appalto"

Si tratta di un'opera che si estende per 16 chilometri e dal valore di circa 300 milioni di euro, Collegherà la statale 117 bis con la 626

Redazione

14 Febbraio 2020 17:25

Si è conclusa la fase di progettazione definitiva della futura Tangenziale di Gela. La notizia è emersa da Roma, nel corso del vertice tenutosi nei giorni scorsi fra la Regione Siciliana e l’Anas. Al tavolo l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, l’ad Anas Massimo Simonini e il direttore della progettazione Dino Vurro.

“Abbiamo compiuto un importante passo - commenta Falcone - nel lungo e complesso iter di questa grande opera, estesa per 16 chilometri e dal valore di circa 300 milioni di euro. Il Governo Musumeci aveva preso l'impegno a velocizzare le tappe verso l'aggiudicazione dei lavori che prevedono il collegamento fra la Statale 117 bis e la Statale 626. Grazie al mantenimento di un serrato confronto con Anas e i progettisti - sottolinea l'assessore alle Infrastrutture - si è giunti all'approvazione del progetto definitivo che, la settimana prossima, sarà trasmesso all'esame del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Dopodiché il progetto passerà al Ministero dell’Ambiente in Commissione Via e quindi potrà essere appaltato”.

Si è conclusa la fase di progettazione definitiva della futura Tangenziale di Gela. La notizia è emersa da Roma, nel corso del vertice tenutosi nei giorni scorsi fra la Regione Siciliana e l’Anas. Al tavolo l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, l’ad Anas Massimo Simonini e il direttore della progettazione Dino Vurro.

“Abbiamo compiuto un importante passo - commenta Falcone - nel lungo e complesso iter di questa grande opera, estesa per 16 chilometri e dal valore di circa 300 milioni di euro. Il Governo Musumeci aveva preso l'impegno a velocizzare le tappe verso l'aggiudicazione dei lavori che prevedono il collegamento fra la Statale 117 bis e la Statale 626. Grazie al mantenimento di un serrato confronto con Anas e i progettisti - sottolinea l'assessore alle Infrastrutture - si è giunti all'approvazione del progetto definitivo che, la settimana prossima, sarà trasmesso all'esame del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Dopodiché il progetto passerà al Ministero dell’Ambiente in Commissione Via e quindi potrà essere appaltato”.

News Successiva La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti fa tappa a Gela, sopralluogo al petrolchimico

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare