Coronavirus, tamponi negativi per medici e infermieri: all'ospedale di Enna riapre la Cardiologia

Test negativo anche per la dottoressa ricoverata in malattie infettive, che ha una semplice influenza

Redazione

06 Marzo 2020 10:12

Tamponi tutti negativi per medici e infermieri del reparto di cardiologia dell’ospedale Umberto I di Enna, che ieri, in via precauzionale, era stato chiuso dopo che un medico in servizio ad Enna, ma di Catania, era risultato positivo al test.E’ stato l’epidemiologo a decidere chi avrebbe ripreso a lavorare in base ad eventuali contatti che i medici e gli infermieri avrebbero avuto con il medico risultato positivo. Test negativo anche per la dottoressa ricoverata in malattie infettive, che ha una semplice influenza. (Gds.it)



