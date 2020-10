Cronaca 2270

Tamponi drive-in, l'Asp di Caltanissetta attiva una postazione al Sant'Elia: ecco come accedere

Possono accedere sia coloro che sono contatti stretti di contagiati che gli utenti che vogliono fare un tampone di propria iniziativa

Rita Cinardi

23 Ottobre 2020 21:11

Attivato anche a Caltanisetta il servizio per effettuare i tamponi in modalità drive in. L’Asp, nell’ottica di incrementare il numero di tamponi giornalieri ha attivato il nuovo servizio cui sarà possibile accedere tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 nella camera calda dell’ex pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Al drive-in possono accedere i contatti stretti dei contagiati che saranno contattati dall’Asp per effettuare il tampone al fine di ottenere la revoca del provvedimento di isolamento. Se invece un utente vuole fare un tampone di sua iniziativa potrà farlo a pagamento (costo del molecolare 50 euro, 15 euro per l’antigenico) inviando una mail con la richiesta di poter effettuare il tampone, i propri dati anagrafici e il proprio numero di telefono a questo indirizzo mail tamponicovid19utente@asp.cl.it. Nella mail dovrà essere inserita copia della ricevuta del pagamento che potrà essere effettuato con bonifico, a questo Iban IT68Y0100516700000000218700, o con un versamento al conto corrente postale N.86214434. Nella giornata di oggi con questa modalità sono stati effettuati 300 tamponi. I risultati per ogni utente arriveranno entro 24-48 ore.

