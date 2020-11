Salute 524

Tamponi a tappeto a Gela per studenti e personale delle scuole superiori: ne saranno effettuati 400 al giorno

L'Asp si è attivata per effettuare i tamponi già domenica 8 e lunedì 9 novembre, dalle 9 alle 18, all'ex terminal bus della zona industriale

Redazione

06 Novembre 2020 18:05

Anche a Gela, dopo attente e approfondite interlocuzioni con Anci Sicilia, sarà avviato il monitoraggio regionale tramite tamponi rapidi destinato alla popolazione scolastica. Urge, infatti, individuare sul nascere e circoscrivere tutti i focolai e, con particolare riferimento all'universo della scuola, Anci e Regione Sicilia hanno stabilito delle date per sottoporre a screening alunni, docenti e personale delle scuole superiori.Il Sindaco Lucio Greco, insieme agli assessori alla salute Nadia Gnoffo e all'istruzione Cristian Malluzzo, ha fortemente voluto in città le giornate dedicate a questo screening specifico, fondamentale per aggiungere un ulteriore tassello al quadro già noto dell'emergenza in città, e ha insistito affinchè le date fossero ravvicinate. Per questo motivo, l'ASP si è attivata per effettuare i tamponi già domenica 8 e lunedì 9 novembre, dalle 9 alle 18, all'ex terminal bus della zona industriale, nella sede di Trinacria Emergency che, ancora una volta, ha gentilmente messo delle aree a disposizione. Sono previsti 400 tamponi al giorno, 800 in tutto. Domenica lo screening riguarderà gli istituti Morselli, Eschilo, Sturzo e professionale; lunedì gli istituti Vittorini e Majorana.

Il responsabile dell'iniziativa è il dr. Benedetto Trobia dell'ASP di Caltanissetta, che, insieme al Sindaco Greco, ha fatto partire la macchina organizzativa.

“Sappiamo che si tratta solo di un primo passo, - afferma il Sindaco Greco - e speriamo di proseguire nei prossimi giorni con altre categorie non solo di studenti ma anche di lavoratori. Insieme ad ANCI e ASP si è optato per le scuole superiori, nonostante il DPCM abbia deciso per loro la DAD, perchè in questo modo si andranno a tracciare giovani che, al di fuori dell'orario delle lezioni, è più probabile che escano ed incontrino gli amici rispetto ai più piccoli. In base ai risultati che verranno fuori da questo primo screening, che fa il paio con quello su prenotazione di giovedì e di domani, si deciderà come andare avanti”.



Anche a Gela, dopo attente e approfondite interlocuzioni con Anci Sicilia, sarà avviato il monitoraggio regionale tramite tamponi rapidi destinato alla popolazione scolastica. Urge, infatti, individuare sul nascere e circoscrivere tutti i focolai e, con particolare riferimento all'universo della scuola, Anci e Regione Sicilia hanno stabilito delle date per sottoporre a screening alunni, docenti e personale delle scuole superiori.Il Sindaco Lucio Greco, insieme agli assessori alla salute Nadia Gnoffo e all'istruzione Cristian Malluzzo, ha fortemente voluto in città le giornate dedicate a questo screening specifico, fondamentale per aggiungere un ulteriore tassello al quadro già noto dell'emergenza in città, e ha insistito affinchè le date fossero ravvicinate. Per questo motivo, l'ASP si è attivata per effettuare i tamponi già domenica 8 e lunedì 9 novembre, dalle 9 alle 18, all'ex terminal bus della zona industriale, nella sede di Trinacria Emergency che, ancora una volta, ha gentilmente messo delle aree a disposizione. Sono previsti 400 tamponi al giorno, 800 in tutto. Domenica lo screening riguarderà gli istituti Morselli, Eschilo, Sturzo e professionale; lunedì gli istituti Vittorini e Majorana.

Il responsabile dell'iniziativa è il dr. Benedetto Trobia dell'ASP di Caltanissetta, che, insieme al Sindaco Greco, ha fatto partire la macchina organizzativa.

“Sappiamo che si tratta solo di un primo passo, - afferma il Sindaco Greco - e speriamo di proseguire nei prossimi giorni con altre categorie non solo di studenti ma anche di lavoratori. Insieme ad ANCI e ASP si è optato per le scuole superiori, nonostante il DPCM abbia deciso per loro la DAD, perchè in questo modo si andranno a tracciare giovani che, al di fuori dell'orario delle lezioni, è più probabile che escano ed incontrino gli amici rispetto ai più piccoli. In base ai risultati che verranno fuori da questo primo screening, che fa il paio con quello su prenotazione di giovedì e di domani, si deciderà come andare avanti”.



News Successiva Ospedali di Caltanissetta e Gela, il Nursind: potenziare organici e più controlli anticovid, servono almeno 50 infermieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare