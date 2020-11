Salute 309

Tamponi a Gela agli studenti e al personale scolastico: ogni dirigente ne avrà a disposizione 160

Se non si riceve alcuna comunicazione, non ci si deve presentare all'ex terminal bus perché non sarà possibile farlo

Redazione

07 Novembre 2020 12:08

In riferimento allo screening della popolazione scolastica, l'amministrazione comunale di Gela precisa che i tamponi non saranno a tappeto! Ogni dirigente ne ha a disposizione 160, e gli alunni, i docenti e il personale delle scuole superiori che vi si potranno sottoporre sono già stati contattati o lo saranno a breve.Se non si riceve alcuna comunicazione, non ci si deve presentare all'ex terminal bus perché non sarà possibile farlo. Se si ha l'esigenza di un tampone e non si viene contattati nell'ambito di questo screening, bisogna seguire le altre procedure indicate dall'ASP nella sua pagina.

Ancora una volta, l'invito che vi vogliamo rivolgere è a fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali di ASP e Comune.



