Taglio delle pensioni d'oro degli ex burocrati dell'Ars, via libera dalla Regione

Verranno tagliate dal primo gennaio 2019 e per la durata di cinque anni, le pensioni superiori ai 100 mila euro lordi l'anno

25 Giugno 2019 19:19

“Il Consiglio di Presidenza dell’Ars, con voto unanime, ha deciso di recepire la legge nazionale che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende private, prevede dal primo gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, la riduzione dei trattamenti pensionistici diretti superiori ai 100 mila euro lordi l’anno”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, al termine del Consiglio di Presidenza.

Gli importi sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- 15% per le pensioni da 100 a 130 mila euro;

- 25% per quelle da 130 a 200 mila euro;

- 30% per le pensioni da 200 a 350 mila euro;

- 35% per quelle da 350 a 500 mila euro;

- 40% per le pensioni superiori a 500 mila euro.



Il taglio verrà fatto a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione delle stesse pensioni. La riduzione delle pensioni non riguarderà gli ex dipendenti “dispensati dal servizio per motivi di salute”.

I risparmi della spesa pensionistica, derivanti dall’applicazione della norma, saranno accantonati in un apposito fondo istituito nel bilancio dell’Ars.









