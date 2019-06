Eventi 24

Sviluppo locale, convocata alla biblioteca Scarabelli di Caltanissetta un'assemblea cittadina

L'incontro è previsto per martedì 11 giugno. Interverranno il sindaco Roberto Gambino insieme alla giunta comunale

Redazione

07 Giugno 2019 16:45

Raccogliere dati e proposte, aprendo alla cittadinanza la definizione degli obiettivi dell'amministrazione per poi istituire i tavoli di lavoro tematici.Il sindaco Roberto Gambino insieme alla giunta comunale e su input dell'assessore alle attività produttive, Grazia Giammusso, ha indetto per martedì 11 giugno alle 18 nell'atrio della biblioteca Scarabelli un'assemblea cittadina finalizzata ad una ricognizione di dati, proposte e analisi in tema di sviluppo integrato del territorio. L'invito è rivolto alle associazioni di categoria dei diversi comparti produttivi, alle associazioni culturali e di promozione turistica, agli operatori economici e ai commercianti, ai comitati di quartiere, agli ordini professionali e a tutti i cittadini singoli o associati che vorranno partecipare.

Lo scopo dell'assemblea è quello di aprire alla cittadinanza la definizione degli obiettivi politico-amministrativi del Comune in tema di sviluppo locale integrato. All'esito del primo confronto saranno avviati i tavoli tematici a cui cittadini, organizzazioni e associazioni potranno partecipare in base ai settori prescelti.

L'invito alla partecipazione è aperto a tutti.



