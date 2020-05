Attualita 179

Sviluppo infrastrutturale del territorio: firmato protocollo d'intesa tra Comune di Gela e Cassa Depositi e Prestiti

Da Cassa Depositi e Prestiti supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione di iniziative strategiche per la città

Redazione

26 Maggio 2020 17:33

Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Gela hanno firmato un protocollo d'intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le parti con l'obiettivo di identificare alcune iniziative strategiche per lo sviiuppo del territorio e garantirne la concreta realizzazione. Nello specifico, CDP fornirà al Comune di Gela attività di consulenza per supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo la realizzazione di progetti infrastrutturali di trasporto pubblico urbano e di un sistema integrato della portualità, interventi relativi alla rete viaria e all'edilizia sanitaria, sportiva e scolastica. Nell'ambito della collaborazione, il supporto di CDP è esteso anche ad interventi agroenergetici, del ciclo delle acque e di quello dei rifiuti. Cassa Depositi e Prestiti, in linea con il suo piano industriale 2019-21, affiancherà il Comune di Gela svolgendo principalmente un'attività di project management, indirizzo e assistenza nelle procedure di appalto, revisione generale delle indicazioni, valutazioni e documenti ricevuti dal Comune, nonché un supporto di coordinamento nel lavoro da svolgere per la realizzazione delle opere. "La collaborazione tra il Comune di Gela e Cassa Depositi e Prestiti rappresenta sicuramente un solido supporto per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. In tempi straordinari come questi, diventa oltre tutto una occasione irripetibile che ci potrà aiutare ad uscire da questa drammatica crisi. Bisogna, infatti, avere la consapevolezza che, per fronteggiare situazioni così complesse, si rendono necessarie la cooperazione e le specifiche professionalità di diversi soggetti", ha dichiarato il sindaco Lucio Greco.

Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Gela hanno firmato un protocollo d'intesa volto a rafforzare la cooperazione tra le parti con l'obiettivo di identificare alcune iniziative strategiche per lo sviiuppo del territorio e garantirne la concreta realizzazione. Nello specifico, CDP fornirà al Comune di Gela attività di consulenza per supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo la realizzazione di progetti infrastrutturali di trasporto pubblico urbano e di un sistema integrato della portualità, interventi relativi alla rete viaria e all'edilizia sanitaria, sportiva e scolastica. Nell'ambito della collaborazione, il supporto di CDP è esteso anche ad interventi agroenergetici, del ciclo delle acque e di quello dei rifiuti. Cassa Depositi e Prestiti, in linea con il suo piano industriale 2019-21, affiancherà il Comune di Gela svolgendo principalmente un'attività di project management, indirizzo e assistenza nelle procedure di appalto, revisione generale delle indicazioni, valutazioni e documenti ricevuti dal Comune, nonché un supporto di coordinamento nel lavoro da svolgere per la realizzazione delle opere. "La collaborazione tra il Comune di Gela e Cassa Depositi e Prestiti rappresenta sicuramente un solido supporto per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. In tempi straordinari come questi, diventa oltre tutto una occasione irripetibile che ci potrà aiutare ad uscire da questa drammatica crisi. Bisogna, infatti, avere la consapevolezza che, per fronteggiare situazioni così complesse, si rendono necessarie la cooperazione e le specifiche professionalità di diversi soggetti", ha dichiarato il sindaco Lucio Greco.

News Successiva Gela, riapre il mercato di via Madonna del Rosario. Si lavora per aprire anche quello settimanale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare