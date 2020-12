Attualita 296

Sutera, viabilità: pubblicata la gara per il progetto di messa in sicurezza e manutenzione della Sp 132

Un percorso di poco meno di cinque chilometri e mezzo pieno di insidie per gli automobilisti a causa di una manutenzione fin qui inesistente

Redazione

08 Dicembre 2020 10:06

Ancora la viabilità del Nisseno sull’agenda di lavoro dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Questa volta i riflettori della Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce sono puntati sulla Strada provinciale 132, ad est dell'abitato di Sutera, nel tratto che si innesta alla Sp 23 in direzione di Caltanissetta.Un percorso di poco meno di cinque chilometri e mezzo pieno di insidie per gli automobilisti a causa di una manutenzione fin qui inesistente che ha lasciato spazio all’usura del manto stradale e ai cedimenti incontrastati dell'asfalto provocati da alcuni movimenti franosi.

Per restituire sicurezza all’arteria, è stato complessivamente stanziato un milione e mezzo di euro e l'iter è già partito con la pubblicazione della gara attraverso la quale verranno assegnate le indagini e la progettazione degli interventi necessari. Termine ultimo per la presentazione delle offerte, il prossimo tre febbraio.

Le opere da realizzare saranno anche di tipo idraulico, al fine di neutralizzare i dannosi effetti sul sottosuolo dei flussi d'acqua piovana. Dovranno essere consolidati tutti i tratti lesionati e si procederà all’intera asfaltatura della strada.





Ancora la viabilità del Nisseno sull’agenda di lavoro dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Questa volta i riflettori della Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce sono puntati sulla Strada provinciale 132, ad est dell'abitato di Sutera, nel tratto che si innesta alla Sp 23 in direzione di Caltanissetta.Un percorso di poco meno di cinque chilometri e mezzo pieno di insidie per gli automobilisti a causa di una manutenzione fin qui inesistente che ha lasciato spazio all’usura del manto stradale e ai cedimenti incontrastati dell'asfalto provocati da alcuni movimenti franosi.

Per restituire sicurezza all’arteria, è stato complessivamente stanziato un milione e mezzo di euro e l'iter è già partito con la pubblicazione della gara attraverso la quale verranno assegnate le indagini e la progettazione degli interventi necessari. Termine ultimo per la presentazione delle offerte, il prossimo tre febbraio.

Le opere da realizzare saranno anche di tipo idraulico, al fine di neutralizzare i dannosi effetti sul sottosuolo dei flussi d'acqua piovana. Dovranno essere consolidati tutti i tratti lesionati e si procederà all’intera asfaltatura della strada.





News Successiva Oltrepassa i confini nazionali il libro "Penna e Tavolozza": l'intervista all'autrice Marcella Di Miceli

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare