Attualita 146

Supermercati Fortè, Cgil: "Salvi 500 posti di lavoro. Amministrazione straordinaria scongiura il fallimento"

La Filcams Cgil chiede adesso la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori per dare serenità alle maestranze

Redazione

10 Gennaio 2020 16:09

“Con il via libera, ieri, del tribunale di Catania all’ amministrazione straordinaria per Meridi srl, viene scongiurato il fallimento dei supermercati Fortè e si apre la strada per la ricerca di soluzioni condivise per la salvaguardia di 500 posti di lavoro”: lo dice Monia Cajolo, segretario generale della Filcams Cgil Sicilia, sigla che ha già chiesto un incontro ai tre commissari nominati dal tribunale. “Siamo consapevoli che non sarà un percorso semplice- afferma Cajolo- viste le condizioni in cui versa l’azienda. Proprio per questo occorre accelerare i tempi del confronto”. La Filcams sollecita come primo passo “un’intesa per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. L’ammortizzatore sociale- puntualizza Cajolo- darebbe copertura sotto il profilo dei redditi e quindi più serenità ai lavoratori, che già aspettano parecchie mensilità arretrate, per il tempo che occorrerà per la definizione degli accordi per il subentro di Apulia”. La segretaria della Filcams rileva che “non sarà una trattativa facile e la Cigs sarebbe garanzia di un percorso che eviti soluzioni frettolose a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Ne da notizia Nuccio Corallo segretario generale Filcams CGIL CALTANISSETTA

“Con il via libera, ieri, del tribunale di Catania all’ amministrazione straordinaria per Meridi srl, viene scongiurato il fallimento dei supermercati Fortè e si apre la strada per la ricerca di soluzioni condivise per la salvaguardia di 500 posti di lavoro”: lo dice Monia Cajolo, segretario generale della Filcams Cgil Sicilia, sigla che ha già chiesto un incontro ai tre commissari nominati dal tribunale. “Siamo consapevoli che non sarà un percorso semplice- afferma Cajolo- viste le condizioni in cui versa l’azienda. Proprio per questo occorre accelerare i tempi del confronto”. La Filcams sollecita come primo passo “un’intesa per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. L’ammortizzatore sociale- puntualizza Cajolo- darebbe copertura sotto il profilo dei redditi e quindi più serenità ai lavoratori, che già aspettano parecchie mensilità arretrate, per il tempo che occorrerà per la definizione degli accordi per il subentro di Apulia”. La segretaria della Filcams rileva che “non sarà una trattativa facile e la Cigs sarebbe garanzia di un percorso che eviti soluzioni frettolose a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Ne da notizia Nuccio Corallo segretario generale Filcams CGIL CALTANISSETTA

"Basta spose scollacciate che entrano nel tempio di Dio", l'ira di don Antonio su Facebook

News Successiva Reddito di cittadinanza, lavori di pubblica utilità obbligatori presso il comune di residenza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare