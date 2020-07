Cronaca 1456

Superenalotto, la dea bendata bacia San Cataldo: centrato un 5 da 26 mila euro

La vincita è stata realizzata con una schedina da 4 euro acquistata alla ricevitoria F.lli Rinaldo di corso Vittorio Emanuele

Redazione

26 Luglio 2020 22:10

Non proprio da capogiro ma una bella vincita quella realizzata oggi pomeriggio da un sancataldese che ha centrato un 5 al superenalotto da 26.510,42 euro. La combinazione vincente è 18-30-42-70-80. In tutto in Italia oggi sono stati realizzati sette "5". L'uomo si è presentato al bar edicola ricevitoria F.lli Rinaldo di corso Vittorio Emanuele per festeggiare la vincita con i titolari. La vincita è stata realizzata con una schedina da 4 euro.

Non proprio da capogiro ma una bella vincita quella realizzata oggi pomeriggio da un sancataldese che ha centrato un 5 al superenalotto da 26.510,42 euro. La combinazione vincente è 18-30-42-70-80. In tutto in Italia oggi sono stati realizzati sette "5". L'uomo si è presentato al bar edicola ricevitoria F.lli Rinaldo di corso Vittorio Emanuele per festeggiare la vincita con i titolari. La vincita è stata realizzata con una schedina da 4 euro.

News Successiva Il corpo di Aldo Naro verrà riesumato: il cadavere del giovane di San Cataldo verrà sottoposto ad un'altra autopsia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare