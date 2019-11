Attualita 93

Suore incinte in Sicilia, Razza: "Si tratta di notizie riservate. Disporrò indagine nelle Asp"

L'assessore alla Sanità, Ruggero Razza, nell'esprimere solidarietà alle suore e ai rispettivi ordini, spiega che sarebbe stata violata la privacy

03 Novembre 2019 19:30

«Da giorni su tutti i giornali nazionali e regionali si leggono notizie sulle due suore che sarebbero in stato di gravidanza. Desidero esprimere la mia solidarietà anzitutto a loro e ai rispettivi ordini». A scriverlo oggi su Facebook l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza.Nei giorni scorsi sono emersi due casi di suore in gravidanza in Sicilia. La prima a emergere è stata la vicenda di una suora di 34 anni ospite in un convento di un paesino dei Nebrodi, nel Messinese, e che sarebbe poi stata trasferita a Palermo. Il giorno successivo è poi emerso un secondo caso, questa volta nel Ragusano. In gravidanza una missionaria originaria del Madagascar, che avrebbe già fatto rientro nel suo paese d'origine.

L'assessore precisa: «Non entro nel merito di questa vicenda. Ma trovo ingiusto che sia diventata di dominio pubblico una notizia che sarebbe dovuta rimanere nel riserbo delle strutture sanitarie. Domani disporrò una indagine interna perché oltre i sensazionalismi esistono i diritti delle persone».





