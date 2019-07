Eventi 120

Sul palco del teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta la scuola di danza "Scarpette rosse"

La scuola di Francesca Gallina è pronta per portare in scena un saggio di danza classica e moderna

Redazione

05 Luglio 2019 17:34

Fervono i preparativi per la scuola di danza Scarpette Rosse con l’imperdibile appuntamento di fine anno accademico: il “28°saggio di danza classica e moderna”, che andrà in scena venerdì 5 luglio alle ore 20:00 nel suggestivo scenario del teatro Rosso di San Secondo. Uno spettacolo nato dal lavoro e dalla passione di un intenso anno di lezioni che vedrà coinvolti: Alù Gaia, Anzalone Eva, Anzalone Egle, Arnone Giorgia, Barilà Cristina, Bellavia Giorgia, Bellini Selenia, Bellomo Claudia, Brancato AnnaSofia, Capizzi Marajia, Cilio Myriam, Cipolla Giorgia, Cipollina Eleonora, Colajanni Alice, Cumbo Aurora, D’Ambra Giorgia, Di Martino Angelica, Di Majo Carola, Di Majo Greta, Falco Elisa, Fasciana Federica, Foglietto Giulia, Gambino Alessandra, Iannì Francesca, Lacagnina Julia, Leone Selin, Lo Brutto Francesca, Lo Brutto Maria, Lo Curto Erica, Lo Magno Marta, Lo Magno Sara, Lovetere Lucrezia, Lovetere Miriam, Macaluso Noemi, Marchese Federica, Messina Beatrice, Montalto Aurora, Mulè Annagiulia, Nuccio Sofia, Panepinto Gioia,Panepinto Perla, Pecoraro Paola, Petrantoni Erica, Ponente Giulia, Porrovecchio Giulia,Principe Carlotta, Riggi Pierpaolo, Rinaldi Anita, Santisi Francesca, Scarfia Giorgia, Scarfia Martina, Sillitti Dalila, Simone Giorgia, Tramontana Manuela, Tumminelli Sara, Urrico Maria Pia, Vitale Amos,Ventura Dalila, Zagarella Alessandra, Zagarella Emanuela, Zagarella Giuseppe. Le coreografie, ideate della maestra di danza Francesca Gallina,insegnante membro della Royal Academy of Dance, vi condurranno in uno spettacolo suddiviso in tre tempi che vi farà rivivere una delle più belle fiabe della Walt Disney “ La Bella e la Bestia” in chiave classica, nel secondo tempo coreografie di danza moderna, hip hop e contemporanea (alcune delle quali frutto di stage e maratone svolte durante l’anno, con maestri di fama intenzionale come Fabio Crestale, Mauro Mosconi, Little Phill). E per concludere un viaggio surreale in uno dei poemi danteschi più conosciuto al mondo: “La Divina commedia”. “ Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto dai miei allievi.” afferma l’insegnante ,” È stato un anno molto intenso,che ci ha visto coinvolti in numerose manifestazioni, concorsi, stage di perfezionamento che ha permesso di prendere il meglio. La danza è un arte, una disciplina che forma nel carattere e che ti insegna ad aver cura del proprio corpo, al rispetto per l’insegnante e per gli altri, ad essere un gruppo, a saper gestire le delusioni , come quando durante un concorso non si arriva alla vittoria, a capire che ci vogliono ore ed ore di sacrifici ed un duro lavoro per migliorare se stessi e per ottenere un buon risultato, a non mollare mai.” A presentare lo spettacolo sarà Maurizio Diliberto. Sarà inoltre ospite della serata Francesco D. Miceli, nelle vesti di Virgilio. Si ringrazia la CIRS ( Comitato Italiano Reinserimento Sociale) per il servizio trucco e parrucco.

