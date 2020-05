Attualita 109

Studenti universitari fuori sede: la regione concede un contributo di 500 euro per il pagamento dell'affitto

La regione ha accolto l'appello degli studenti, molti dei quali in questo periodo di emergenza sanitaria, sono in difficoltà

La Regione ha accolto le nostre richieste a tutela degli studenti fuori sede siciliani esclusi dalla precedente delibera regionale. Siamo soddisfatti dell'approvazione in aula, durante il voto della Finanziaria di ieri, della norma che concede un contributo straordinario una "tantum" di 500 euro per ciascuno studente, per il pagamento dei canoni di affitto. E' quanto scrive in una nota del Segretario Giovanile di Sìamo Futuro Caltanissetta Michele Saetta;Apprezziamo la tempestività con cui il Governo e l’Assemblea Regionale hanno preso atto della questione da noi sollevata, facendosene doverosamente carico.

Dal giorno dopo la chiusura degli Atenei a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo sollevato agli enti e organi competenti le migliaia di segnalazioni che ci sono pervenute dagli studenti.

Adesso attendiamo risposte concrete in merito alla rimodulazione dei crediti formativi, essenziali per l’assegnazione delle borse di studio, e sulla riduzione delle tasse universitarie.

L’Università degli Studi di Catania ha giustamente provveduto a concedere un’ulteriore proroga al pagamento della terza rata, senza attribuzione di mora, ma si attende un intervento legislativo di riduzione delle contribuzioni studentesche, che possa venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie italiane.





