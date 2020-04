Politica 207

"Studenti in difficoltà", i giovani democratici di San Caltaldo propongono l'istituzione di un fondo comunale

E' emerso che tanti studenti non possono seguire le lezioni poiché non hanno una connessione internet o hanno un pacchetto dati limitato

Redazione

28 Aprile 2020 10:03

L’emergenza socio economica venutasi a creare a causa del Coronavirus ha messo a dura prova le famiglie sancataldesi, ma ha sottolineato la grande solidarietà dei cittadini, che privatamente o tramite associazionismo hanno dato una mano a chi ha più bisogno, tramite donazioni, servizi di distribuzione di generi alimentari e strumenti di e-commerce.Noi Giovani Democratici Sancataldesi, insieme al tavolo di confronto permanente, abbiamo proposto ai Commissari Straordinari il progetto “Adotta una famiglia”, iniziativa che si pone l’obiettivo di istituire un fondo comunale su cui ogni cittadino può versare una somma da destinare alla famiglie in difficoltà.

Siamo contenti che la Commissione Straordinaria abbia dato seguito, seppur parzialmente, alla nostra richiesta e abbia messo a disposizione una raccolta fondi con un conto corrente comunale.

Abbiamo però rilevato un ulteriore problema: tanti studenti non possono seguire le lezioni poiché non hanno una connessione internet o hanno un pacchetto dati limitato.

Questo è inconcepibile, il diritto allo studio va garantito sempre e non basta finanziare l’acquisto di tablet, serve una connessione!

Ci impegneremo affinché questa problematica sia affrontata a tutti i livelli, ma nell’immediato urge una soluzione: è per questo che ci affidiamo ancora una volta alla grande solidarietà sancataldese e lanciamo l’iniziativa “Adotta uno studente”.

Mettiamo a disposizione un link consultabile anche dalla nostra pagina facebook “Giovani Democratici San Cataldo” e dal nostro profilo instagram “gdsancataldo” ,da cui poter scaricare una locandina da stampare e appendere nei propri condomini bene in vista.

I cittadini che, compatibilmente con le proprie necessità, vorranno mettere a disposizione la propria connessione, e gli studenti che ne necesittano, potranno scrivere i propri contatti sulla locandina così da poter condividere la rete Wifi.

Provvederemo anche a comunicare l’iniziativa agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, così da poter rendere l’iniziativa quanto più ampia, strutturata e mirata possibile.

È un piccolo gesto ma un atto di grande umanità e condivisione. E’ quanto afferma in una nota, Mattia Cammarata, segretario dei Giovani Democratici San Cataldo



L’emergenza socio economica venutasi a creare a causa del Coronavirus ha messo a dura prova le famiglie sancataldesi, ma ha sottolineato la grande solidarietà dei cittadini, che privatamente o tramite associazionismo hanno dato una mano a chi ha più bisogno, tramite donazioni, servizi di distribuzione di generi alimentari e strumenti di e-commerce.Noi Giovani Democratici Sancataldesi, insieme al tavolo di confronto permanente, abbiamo proposto ai Commissari Straordinari il progetto “Adotta una famiglia”, iniziativa che si pone l’obiettivo di istituire un fondo comunale su cui ogni cittadino può versare una somma da destinare alla famiglie in difficoltà.

Siamo contenti che la Commissione Straordinaria abbia dato seguito, seppur parzialmente, alla nostra richiesta e abbia messo a disposizione una raccolta fondi con un conto corrente comunale.

Abbiamo però rilevato un ulteriore problema: tanti studenti non possono seguire le lezioni poiché non hanno una connessione internet o hanno un pacchetto dati limitato.

Questo è inconcepibile, il diritto allo studio va garantito sempre e non basta finanziare l’acquisto di tablet, serve una connessione!

Ci impegneremo affinché questa problematica sia affrontata a tutti i livelli, ma nell’immediato urge una soluzione: è per questo che ci affidiamo ancora una volta alla grande solidarietà sancataldese e lanciamo l’iniziativa “Adotta uno studente”.

Mettiamo a disposizione un link consultabile anche dalla nostra pagina facebook “Giovani Democratici San Cataldo” e dal nostro profilo instagram “gdsancataldo” ,da cui poter scaricare una locandina da stampare e appendere nei propri condomini bene in vista.

I cittadini che, compatibilmente con le proprie necessità, vorranno mettere a disposizione la propria connessione, e gli studenti che ne necesittano, potranno scrivere i propri contatti sulla locandina così da poter condividere la rete Wifi.

Provvederemo anche a comunicare l’iniziativa agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, così da poter rendere l’iniziativa quanto più ampia, strutturata e mirata possibile.

È un piccolo gesto ma un atto di grande umanità e condivisione. E’ quanto afferma in una nota, Mattia Cammarata, segretario dei Giovani Democratici San Cataldo



News Successiva M5S San Cataldo: "Quali sono le modalità seguite dalla commissione per l'assegnazione dei buoni spesa?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare