Studenti dell'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta fra le eccellenze in lingua francese

A cinque alunni dell'I.I.S.S. "Luigi Russo" è stata conferita la prestigiosa onorificenza A.M.O.P.A. per la lingua francese

Redazione

23 Maggio 2019 19:54

Come ogni anno, l’I.I.S.S. “Luigi Russo”di Caltanissetta, diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta ha partecipato alla premiazione A.M.O.P.A. (Association des membres de l’ ordre des Palmes Académiques) per le eccellenze degli alunni in lingua francese. Tale onorificenza fu istituita da Napoleone Bonaparte nel 1808 per onorare eminenti professori dell’Università di Parigi. Originariamente era destinata solo ad insegnanti, poi venne estesa anche a coloro i quali avevano contribuito all’espansione della cultura francese in tutto il mondo a prescindere dalla loro nazionalità. Quest’anno la cerimonia è stata organizzata dall’Alliance Française di Caltanissetta, la cui Presidente è la prof.ssa Clelia Morreale, il 13 maggio scorso presso l’I.I.S.S.”Luigi Russo” di Caltanissetta. Il Russo ha portato a casa ben cinque riconoscimenti: Altea Lombardo e Daniela Giunta della V del Tecnico Economico e Giulia La Cagnina della II B del liceo linguistico, per la Scuola Secondaria di Secondo grado; Andrea Ferlisi e Alessandra Scibetta, che oggi frequentano la prima classe del liceo linguistico dell’Istituto, sono state premiate per gli eccellenti risultati conseguiti alla Scuola Primaria. Gli attestati sono stati rilasciati dalla presidente dell’ A.M.O.P.A. Ida Rampolla Del Tindaro, che nel 2005 ha istituito l’albo d’oro dei migliori studenti in lingua francese. Hanno presenziato l’attachée de coopération pour le français Sicile et Calabre , Valérie Le Galcher – Barone e la prof.ssa Francesca Capuano, Responsabile per la Sicilia dell’associazione S.I.D.E.F. dei francesisti. Le alunne del Russo sono state accompagnate dalle docenti Maria Vassallo e Patrizia Passafiume.

