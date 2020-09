Attualita 283

Studentessa positiva in un istituto tecnico del Friuli, scuola chiusa e studenti sottoposti al tampone

Studenti e insegnanti erano a scuola per i corsi di recupero che adesso proseguiranno online

Redazione

05 Settembre 2020 17:12

Una studentessa che frequenta l'Istituto tecnico "Malignani" di Cervignano del Friuli (Udine), e presente in classe in questi giorni per i corsi di recupero, è risultata positiva al coronavirus. Si tratta del primo caso finora emerso in Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il dirigente scolastico dell'Isis Bassa Friulana, Oliviero Barbieri.

Il plesso scolastico è stato chiuso per la sanificazione, mentre una decina di studenti e due insegnanti, che sono stati a contatto con l'alunna, verranno sottoposti al tampone. Nei prossimi giorni i corsi di recupero proseguiranno online.

La studentessa - spiega Barbieri - era presente a scuola la mattina del 2 settembre. Una volta che ci è stata comunicata la positività al covid, abbiamo contattato il Dipartimento di prevenzione, che ora effettuerà i test su 12-13 ragazzi che hanno assistito con lei alle lezioni e su due docenti. In attesa degli esiti dei tamponi, i corsi di recupero proseguiranno online, poi ripartiremo in presenza". Al momento, aggiunge Barbieri, "abbiamo previsto la chiusura della scuola per tre giorni, durante i quali procederemo con la sanificazione degli ambienti". Nell'istituto frequentato dalla studentessa positiva sono circa 150 gli alunni coinvolti nei corsi di recupero e che ora seguiranno le lezioni online. "Gli altri plessi dell'Istituto - conclude il preside - continueranno con la didattica in presenza".

