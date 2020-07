Attualita 490

Studentessa chiede un selfie hot al premier Conte, lui la gela: "Manteniamo le distanze"

La ragazza si è presentata come unʼex alunna universitaria del primo ministro: "Per fare una foto così dovrei togliere mutandine e reggiseno"

Redazione

03 Luglio 2020 20:30

Pausa pranzo movimentata per il premier Conte. Tra un saluto e una scherzosa richiesta di matrimonio, il presidente del Consiglio si è imbattuto anche in una avvenente ragazza in abito giallo. "Sono una sua ex studentessa, ho sostenuto con lei l'esame di diritto privato a Firenze". Superati i convenevoli, la giovane si avvicina al premier a caccia di un selfie. Estrae il telefono, si mette in posa e avvicinandosi per lo scatto precisa: "Dovrei togliermi mutandine e reggiseno per fare una foto così". Immediata la reazione di Conte, che dopo un secondo di silenzio dato dall'imbarazzo calma gli animi: "Manteniamo le distanze".

Pausa pranzo movimentata per il premier Conte. Tra un saluto e una scherzosa richiesta di matrimonio, il presidente del Consiglio si è imbattuto anche in una avvenente ragazza in abito giallo. "Sono una sua ex studentessa, ho sostenuto con lei l'esame di diritto privato a Firenze". Superati i convenevoli, la giovane si avvicina al premier a caccia di un selfie. Estrae il telefono, si mette in posa e avvicinandosi per lo scatto precisa: "Dovrei togliermi mutandine e reggiseno per fare una foto così". Immediata la reazione di Conte, che dopo un secondo di silenzio dato dall'imbarazzo calma gli animi: "Manteniamo le distanze".

Completati i lavori del nuovo viadotto Petrusa, da lunedì 13 luglio Agrigento e Favara saranno riunite

News Successiva Ordinanza di Musumeci: in Sicilia stop limitazioni nei mezzi di trasporto, tutti i posti potranno essere occupati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare