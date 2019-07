Attualita 1533

Studente autistico di Gela consegue il diploma, i genitori: "Orgogliosi di lui ma lo Stato non deve abbandonarci"

Simone Scognamiglio, si è diplomato con il voto di 89 su 100 all'istituto Majorana nel settore Design e Moda

Redazione

09 Luglio 2019 09:43

Uno studente di Gela di 20 anni, Simone Scognamiglio, affetto da autismo, è riuscito a conseguire il diploma di maturità con il voto di 89 su 100. Il giovane ha sostenuto l'esame di Stato presso il liceo artistico Ettore Majorana, in cui ha frequentato in questi anni il settore Design e Moda. Simone è stato seguito nel suo percorso dagli insegnanti di sostegno Gaetano Riggio ed Enzo Insalaco, dalla docente Asacom, Selenia Campanaro, ma soprattutto dalla madre Linda Nicastro e dal padre Salvatore, che hanno dedicato la loro vita esclusivamente alla piena integrazione sociale del figlio. "Sono orgogliosa di Simone per il suo brillante esame”, ha detto la mamma di Simone. “Questa – ha aggiunto - è la dimostrazione che, quando le istituzioni sono presenti e mettono a disposizione degli specialisti, i miglioramenti nelle patologia del neuro sviluppo si raggiungono". I genitori di Simone temono però che i ragazzi autistici conclusi gli studi “possano essere lasciati soli dallo Stato”. (AGI)

