Stroncato da un malore, trentasettenne di Butera muore al suo arrivo in ospedale

Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo. Sul posto anche una volante della polizia

Rita Cinardi

02 Ottobre 2019 08:53

E' morto ieri sera, stroncato da un malore, un trentasettenne di Butera, Rocco Comunale. Il giovane è arrivato all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela intorno alle 21 quando le sue condizioni, a quanto pare, erano già disperate. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo. Probabilmente il trentasettenne è stato colto da una crisi cardiaca improvvisa che non gli ha lasciato scampo. Sul posto è arrivata anche una volante della polizia.



"Siamo sconvolti per l'improvvisa morte, a 37 anni, del nostro carissimo parrocchiano Rocco Comunale. Non ho parole - scrive il parroco Aldo Contraffatto su facebook - se non chiederci... perché???? E pregare. Ho parlato pochi minuti fa con la mamma e , nel pianto reciproco, abbiamo parlato di Rocco, un giovane educato, laborioso e pieno di sani principi. r.i.p



Appena poche ore prima, nel pomeriggio, Rocco Comunale aveva postato una frase di Oscar Wilde su facebook: "La cosa più difficile a questo mondo? Vivere. Molta gente esiste. Ecco tutto". Poche ore dopo la tragica morte.



