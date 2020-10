Attualita 473

Strisce blu, la proposta di Italia Viva Caltanissetta: "Anticipare alle 18 l'orario della sosta a pagamento"

Italia Viva chiede al sindaco di modificare l'orario della sosta a pagamento per tutto il periodo del Dpcm

Redazione

30 Ottobre 2020 18:07

Il coordinamento cittadino di Italia Viva, tenuto conto che il DPCM del 24 ottobre scorso ha prescritto nuove limitazioni, prevedendo, in particolare, l’anticipo della chiusura di un gran numero di attività commerciali già dalle 18:00, senza voler polemizzare sul merito del decreto ed auspicando che tale provvedimento possa essere efficace nel contrastare la diffusione del Covid19 inducendo i nostri concittadini a limitare gli spostamenti non necessari, fa espressa richiesta al sindaco di modificare le fasce orarie di validità della sosta a pagamento negli stalli contrassegnati dalle strisce blu, anticipando alle 18:00 la fine della sosta a pagamento per tutto il periodo di validità del DPCM e delle sopracitate prescrizioni. La drammatica situazione che il paese, ed in particolare la nostra città, sta affrontando impone responsabilità e solidarietà ed anticipare l’inizio della sosta gratuita sarebbe un piccolo gesto da parte dell’amministrazione comunale che, tuttavia, dimostrerebbe vicinanza a tutti quei lavoratori che sono costretti a rincasare prima, evitando, peraltro, spostamenti dettati dalla necessità di aggiornare il contrassegno del parcheggio o, più semplicemente, di spostare l’auto.

